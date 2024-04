Anpassung an die Erderwärmung Wie Duisburg mit Klimahainen der Hitze trotzen will

„Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind schon jetzt deutlich spürbar – auch bei uns in Duisburg. An besonders heißen Tagen können die Klimahaine Schatten spenden und so für etwas Abkühlung sorgen“, so OB Sören Link, der sich jetzt den Klimahain auf der Kommandantenstraße ansah. Ziel der Klimahaine ist unter anderem die Steigerung der CO 2 -Bindung, die zusätzliche Sauerstoffproduktion und die Senkung der Umgebungstemperatur durch Verdunstung. Die Klimahaine seien außerdem in die Testphase zur bedarfsgerechten Bewässerung von Bäumen mit Sensorunterstützung eingebunden, die die Wirtschaftsbetriebe Duisburg derzeit durchführen. Hierfür werden an einigen Bäumen in unterschiedlichen Tiefen Sensoren zur Bodenfeuchtigkeitsmessung eingebaut. „Das Beispiel zeigt einmal mehr die Vielfältigkeit der Digitalisierungsprojekte in der Stadt“, heißt es weiter.