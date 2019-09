Ausstellung im Künstlerhaus : Von der Arbeit am Rundbild

Duisburg Wilfried Schaus-Sahm stellt ab Freitagabend im Künstlerhaus an der Goldstraße 15 aus.

Wann immer Wilfried Schaus-Sahm eine Sache künstlerisch in die Hand nimmt, scheint sie gut zu werden. So war es 1997, als er das Duisburger Traumzeitfestival gründete und es zwölf Jahre lang künstlerisch leitete; so war es 2012, als er die „Mercator-Matineen“ im Kultur- und Stadthistorischen Museum erfand und sie seitdem erfolgreich als Kurator begleitet; und so war es nochmals 2012, als er das spätere „Sommerton“-Festival auf Schloss Diersfordt in Wesel aus der Taufe hob und acht Jahre lang dort als künstlerischer Leiter agierte.

Nun stehen gleich drei bemerkenswerte Kunst- und Kulturereignisse von ihm zum Besuch an: Am Sonntag, 29. September, findet die hochkarätig besetzte Matinee-Diskussion zu „450 Jahre Mercator-Projektion“ statt; am kommenden Sonntag, 22. September, startet seine neue Konzertreihe „Acoustics“ – eine Art Nachfolgeprojekt von „Sommerton“ – in der Schlosskirche Diersfordt, während er jetzt am Freitag, 20. September, zur Vernissage seiner Ausstellung „Tondo“ ins Künstler- und Atelierhaus in die Goldstraße 15 (Nähe Dellplatz) einlädt. Die Ausstellungseröffnung findet um 19 Uhr statt und wird von der Kölner Komponistin und Saxofonistin Christina Fuchs musikalisch begleitet, die er aus seiner Traumzeit-Ära kennt und eigens für „Tondo“ eine Auftragsarbeit komponiert hat.