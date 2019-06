Festival im Duisburger Landschaftspark : Traumzeit mit versteckten Highlights

Duisburg Das ausverkaufte Festival lockte am Wochenende wieder tausende Musikfans in den Landschaftspark. Auf die Ohren gab es viel Tanzbares, aber auch intelligente und einfühlsame Texte.

Endlich wieder Traumzeit! Die Duisburger Festival-Erfolgsgeschichte hat am Wochenende ihr nächstes Kapitel geschrieben – und natürlich mit dem, seit dem Reboot, traditionellen Kappenchor am Freitag begonnen. Nach dem Steigerlied fiel dann der offizielle Startschuss für die restlichen 39 Bands, und für die zahlreichen Besucher jagte an den drei Tagen ein Highlight das nächste.

Trotzdem gab es auch wieder einige Bands, bei denen die Gäste ihre Ohren zu ein wenig Wohlfühlpop entspannen konnten, „Berge“ zum Beispiel. Die Band sang auf der Cowperbühne über Liebe und alles andere, was Menschen bewegt und untermalte die New-Age-Texte mit seichtem Gitarrenpop, unter anderem auch vom neuen Album „Kreise aus Licht“. Ganz anders klangen „Teenage Fanclub“ später in der Giesshalle, mehr als einmal erinnerte die Rockband an die Blütezeit der Beatles in den 60er Jahren. Das euphorische Publikum feierte die Rocker, bevor sich die Besuchermassen wieder zurück in Richtung Cowperplatz wälzten. Mit „Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi“ spielte ein alter Bekannter auf dem Festival. Mit intelligenten Reimen und tiefgründigen Texten brachten die Berliner Musiker anspruchsvolle Rapmusik auf die Bühne, aber auch die Begleitmusik verkam nicht zur bloßen Leinwand für Frontmann Robert Gwisdek, die Hits der Combo waren allesamt tanzbar. Genauso wie der Bläser-Techno der Senkrechtstarter „Meute“ übrigens, die am Freitag den ersten Festivaltag beschlossen. Mit eingängigen Beats zauberten die Musiker klassisch-moderne Tanzmusik auf die Bühne, teilweise sogar mit Gesang. Dass die Ausführungen der Künstler hin und wieder ihre Längen hatten, störte die tanzende Masse vor der Bühne kein Stück.