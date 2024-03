Smartphones im Klassenzimmer Gibt es Pläne für ein Handyverbot an Duisburger Schulen?

Am Landfermann-Gymnasium in der Duisburger Innenstadt dürfen die Schüler ihr Handy grundsätzlich zur Schule mitnehmen. Doch für die fünfte bis zur achten Jahrgangsstufe gilt während der gesamten Unterrichtszeit ein Nutzungsverbot. „Junge Kinder sollten auf dem Hof spielen und nicht am Handy sein“, sagt Christof Haering, Direktor des Landfermann-Gymnasiums. Älteren Schülern ist lediglich im Gebäude untersagt das Handy zu nutzen. Auch hier wird es bei Verstößen so gehandhabt, dass die Schüler sich das Handy am Ende des Schultages im Sekretariat abholen können. Bei Wiederholungstaten und anderen Formen von missbräuchlicher Handynutzung müssen die Eltern das Telefon selbst abholen. Notfalls werde es dann auch über Nacht einbehalten, sagt Haering.