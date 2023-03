Am 12. März 1445 Wie fünf Wartfrauen einst einen Angriff auf Duisburg abwehrten

Vor dem Theater am Marientor fand einst ein bedeutsames historisches Ereignis statt, das auch heute noch Stoff für ein grandioses Event liefern könnte. Innerhalb der Duisburger Stadtmauern gab es bis um die Jahrhundertwende im März jeden Jahres einen Festumzug, der nicht nur die Bürger, sondern auch die Duisburger Kinder erfreute. Es gab nämlich Krekelinge, so nannte man damals kleine süße Brezeln. Dahinter steckte eine spannende Geschichte, die Menschen zu allen Zeiten bewegte: Machtstreben, Kriege, mutige Frauen, Wehrhaftigkeit, aber auch die Sehnsucht nach einem sicheren Leben in Frieden.