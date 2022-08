Aufnahmquote ist übererfüllt : Wie die Stadt ukrainische Flüchtlinge integriert

Pfarrer Rainer Kaspers spricht hier als Notfallseelsorger mit einer jungen ukrainischen Mutter und ihrem Kind, die in Duisburg gelandet sind. Foto: epd/Udo Gottschalk

Duisburg Die Stadt Duisburg hat bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ihre Quote übererfüllt. Ende Juli hielten sich 5144 Menschen aus dem Land in Duisburg auf, in 88 Fällen handelt es sich dabei um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Warum es bei Ukrainern zu Windpockenausbrüchen kommt.