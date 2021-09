Volksfest in Duisburg : Wie der Weihnachtsmarkt 2021 über die Bühne gehen soll

Der Duisburger Weihnachtsmarkt soll unter strengen Corona-Auflagen stattfinden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Bereits in zwei Monaten soll der Weihnachtsmarkt in der Duisburger City starten. Wie dies im zweiten Pandemiejahr gelingen kann, was Duisburg Kontor dafür plant und welche Rolle dabei die 3G-Regel spielen könnte.