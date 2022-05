Neuer Prototyp in Duisburg : Wie die neuen Rettungswagen aussehen und was sie leisten

Der Prototyp des neuen Rettungswagens für die Duisburger Feuerwehr. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Die Feuerwehr Duisburg stellt neue Rettungswagen in ihren Dienst. Über mehrere Jahre hinweg haben die Feuerwehrleuter ihre Erfahrungen aus vielen hunderten Rettungseinsätzen und den Bereichen Fahrzeug- und Kommunikationstechnik in das Projekt einfließen lassen. So sieht der Wagen von innen aus.