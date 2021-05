Kunst im öffentlichen Raum : Wie der „Meidericher Hahn“ ein Symbol für Wehrhaftigkeit wurde

Serie Duisburg Der „Meidericher Hahn“ von Wolfgang Platzen, gestiftet vom Meidericher Bürgerverein, ist das Symbol des Duisburger Stadtteils. Wie es dazu kam.

Der Stadtteil Meiderich hat sein eigenes Symbol: den „Meidericher Hahn“ – und es ist nicht das Zebra, wie man auch meinen könnte. Anfang der 1990er Jahre schuf der Künstler Wolfgang Platzen eine Stahlskulptur und platzierte sie auf einen Findling. Entgegen der Beschreibung im Verzeichnis der Kunstwerke im öffentlichen Raum steht die Skulptur allerdings nicht auf dem Marktplatz an der Bahnhofstraße, sondern auf der Von-der-Mark-Straße in Höhe „Auf dem Damm“. Sein viel älterer Gegenpart steht übrigens am anderen Ende der Einkaufsstraße vor dem Max-Planck-Gymnasium.