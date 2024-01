Duisburger Geschichten und Geschichte Wie Container den Welthandel revolutionierten

Fässer, Körbe oder Säcke: Das war die Zeit vor dem Container. Erste Überlegungen gab es in den 30er und 40er Jahren bei der Reichsbahn für einen „Behälterverkehr“, aber zu einer Umsetzung kam es nie. Anders in den USA. Malcolm McLean hatte bereits 1935 die Idee, Stückgut mit Hilfe von Behältern zu transportieren. Seine Berechnungen ergaben, dass der Transport mit Containern viel billiger und schneller ist, als wenn Frachtstücke einzeln aus den Schiffen mühsam ein- und ausgeladen werden müssen. 1955 kaufte der erfolgreiche Unternehmer eine Reederei und ließ die Frachter für seine Zwecke umbauen. Malcolm McLean`s Idee wurde zur Erfolgsgeschichte. Der internationale Durchbruch des Containertransports kam dann mit der ISO-Normierung in den 1960er Jahren. Die Vorteile der Standardisierung ermöglichten eine kostengünstige Verladung auf verschiedene Transportmittel wie Schiff, Bahn und Lkw. Durch die Einheitsgröße lassen sich die Container stapeln und Kapazitäten in Frachträumen – und natürlich im Container selbst – perfekt kalkulieren.