Nach Gehaltsskandal : WfbM bekommt neuen Geschäftsführer

Die Zentrale der Duisburger Werkstatt am Kalkweg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Alexander Schmanke übernimmt ab Juli die Leitung der durch den Gehaltsskandal gebeutelten Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderungen.

Die vom Gehaltsskandal um ihre frühere Geschäftsführerin Roselyne Rogg gebeutelte Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) bekommt einen neuen Geschäftsführer. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung hervor, die dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt in seiner kommenden Sitzung vorgelegt wird. Demnach wird Interimsgeschäftsführer Anton Koller zum 30. Juni dieses Jahres abberufen. Seine Position übernimmt Alexander Schmanke. Der 49-Jährige ist Diplom-Sozialpädagoge, Sozialwirt und hat einen Masterabschluss in Social Management. Er gilt als fachlich bestens für den Job gerüstet. Bisher arbeitete er als Geschäftsleiter Rehabilitation beim Heilpädagogischen Zentrum Krefeld/Viersen und war dort stellvertretender Geschäftsführer.

Sozialdezernent Thomas Krützberg will ihn zum Arbeitsbeginn am 1. Juli der Öffentlichkeit vorstellen. Schmanke wird Chef über sieben Betriebsstellen sein, darunter das Restaurant Ziegenpeter im Rheinpark, der AV Concept Store sowie Werkstätten in Neudorf, Neumühl, Röttgersbach und Großenbaum. Aktuell sind bei der WfbM 1100 Menschen mit Behinderung und rund 220 Fachkräfte beschäftigt.