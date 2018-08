Duisburg: Wfbm: Aufsichtsrat rückt in den Fokus

Duisburg Im Skandal um die offenbar überhöhten Gehaltszahlungen an die Chefin der Duisburger Werkstätten für Menschen mit Behinderungen mehren sich die Fragen an den Aufsichtsrat. Die Duisburger Parteien fordern Aufklärung.

Zwei Tage ist der Rausschmiss von Werkstatt-Chefin Roselyne Rogg nun her. Und mittlerweile häufen sich die Fragen, ob mit der Geschäftsführerin nicht nur ein Bauernopfer in dieser Affäre gefunden wurde. Vor allem die Haltung der Aufsichtsrates, nichts von den Zahlungen gewusst zu haben, nährt Zweifel. So will zum Beispiel der Bund der Steuerzahler (BdSt) nicht glauben, dass das Gremium nicht über die Gehaltserhöhungen im Bilde war „Wir halten es für eine Schutzbehauptung, dass der Aufsichtsrat von nichts gewusst haben will. Und wenn es stimmt, muss man in jedem Fall in seiner Funktion als Kontrollgremium von Totalversagen sprechen“, sagte Markus Berkenkopf, Haushaltsreferent beim Bund der Steuerzahler. Immerhin gehöre es zu den Aufgaben eines Aufsichtsrates, die Wirtschaftspläne zu überprüfen – da hätte eine solche Gehaltszahlung auffallen müssen.