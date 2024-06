„Das ist extrem asozial“ Wer für die Beseitigung wilder Müllkippen in Duisburg zahlen muss

Drastische Worte findet Dieter Klaucke aus Hünxe: „Das ist extrem asozial.“ Er meint damit eine wilde Müllkippe auf einem Privatparkplatz an der Papendelle. Ein Beleg mehr dafür, dass Sauberkeit in Duisburg von vielen kritisch gesehen wird (siehe Box). Dieter Klaucke schickte der Redaktion jetzt Fotos davon. Darauf sind Unrat, alte Autoreifen, Möbel, Gipskartonplatten und anderer Müll zu sehen – auf einem Parkplatz, unweit der Duisburger Innenstadt. Er ärgerte sich so sehr darüber, dass er im Februar die Stadt darauf hinwies, und im Mai nochmals.