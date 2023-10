Toccata-Konzert in Duisburg Warum Wenying Wu mehr als nur Ersatz war

Nun haben auch die Orgelkonzerte am Samstagnachmittag in der Philharmonie Mercatorhalle unter dem Titel „Toccata" ihre neue Saison 2023/24 gestartet. Eigentlich hätte Alexandra Bartfeld spielen sollen, doch sie musste absagten. Bei diesem ersten Konzert sehr kurzfristig eingesprungen war stattdessen Wenying Yu, Jahrgang 1995 und frischgebackene Kantorin der Stadtkirche St. Marien von Haldensleben in Sachsen-Anhalt.