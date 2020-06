Wie die Wirtschaft wieder angekurbelt wird : Weniger Miete für Geschäfte und Lokale

Duisburg Mit mehreren Aktionen soll den Geschäften und Gaststätten in Duisburg geholfen werden. Die Stadt erlässt die Sondernutzungsgebühren, Vermieter werden aufgefordert, Abstriche zu machen.

Die Lage ist dramatisch. Handel und Gastronomie hatten es in Duisburg schon vor Corona-Zeiten schwer, nun erst recht: Jeder dritte Gastronom und jeder zehnte Einzelhändler ist von Insolvenz bedroht. „Wenn das wahr werden würde, gäbe es in der Duisburger Innenstadt bald 30 Geschäfte und 40 Gastronomiebetriebe weniger“, erklärte Michael Rüscher von der IHK am Freitag. Um dieses Schreckensszenario zu verhindern, ziehen die Akteure nun an einem Strang: Stadt, IHK, Wirtschaftsförderung, Hotel- und Gaststättenverband, Citymanagement und der Einzelhandelsverband suchen gemeinsam Wege aus der Krise. Dies unterstrichen sie am Freitag im Rahmen einer Video-Pressekonferenz.