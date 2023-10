Stadtentwicklung in Duisburg Wie das Investoren-Interesse an 6-Seen-Wedau nachlässt

Die gute Nachricht vorweg: Die Gebag werde mit dem Bau von 40 Wohnungen im größten Neubaugebiet in NRW wie geplant im kommenden Jahr beginnen, erklärte Gebag-Chef Bernd Wortmeyer bei der Vorstellung des Immobilienmarktberichts. Im Übrigen sind die Zahlen dieses Berichts, mit dem die Duisburger wie schon in den Jahren zuvor auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München auftrumpfen wollen, vielfach kleiner geworden.