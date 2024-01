Busse und Bahnen in Duisburg DVG zieht positive Bilanz nach Silvesternacht

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) kann auf eine weitestgehend ruhige Silvesternacht zurückblicken. So schlimme Ausschreitungen wie in den Vorjahren habe es nach Angaben der DVG nicht gegeben, lediglich drei Beschüsse auf Bahnen hat es gegeben, sagt Sprecher Thomas Kehler. Betroffen waren demnach die Linie 903 in Hochfeld und die 901 im Duisburger Norden an den Haltestellen „Beeck Denkmal“ und „Marxloh Pollmann“, so Kehler. Dabei hat es aber weder Verletzungen der Mitarbeiter oder der Fahrgäste gegeben, noch Beschädigungen an den Wagen. Auch der Linienverlauf war nicht beeinträchtigt. Im letzten Jahr wurde die 903 für die Silvesternacht präventiv umgeleitet und fuhr somit nicht durch Hochfeld.