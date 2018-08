Duisburg: Weltkriegsbombe legt A42 und A59 lahm - Entschärfung für 20 Uhr geplant

Duisburg In der Nähe des Autobahnkreuzes Duisburg Nord ist eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch am Abend entschärft werden.

Der Sprengkörper wurde an der Hamborner Straße bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Großraumdisco Tentorium gefunden. Weil in einem Umkreis von 250 Metern um den Fundort keine Menschen leben, muss niemand evakuiert werden. 27 Personen, die in einem Umkreis von 500 Metern um die Bombe wohnen, dürfen ab 19 Uhr ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Entschärfung ist für 20 Uhr vorgesehen.

An zentraler Stelle : Blindgänger in Duisburg entdeckt - Entschärfung vertagt

Auch das gegenüber dem Fundort liegende Ikea-Möbelhaus bekommt die Auswirkungen zu spüren. Es schließt wegen der Entschärfung heute um 18.30 Uhr. Die Sperrungen im Autobahnkreuz Duisburg-Nord greifen ab 19.30 Uhr. Die A59 wird in Richtung Dinslaken ab der Anschlussstelle Ruhrort sowie ab Marxloh in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Die A42 wird in Fahrtrichtung Dortmund ab Duisburg-Baerl und in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort ab Oberhausen-West gesperrt.