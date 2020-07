So teuer ist Corona für die Brandschützer : Weitere sechs Millionen für die Feuerwehr

Duisburg Mit einem Dringlichkeitsbeschluss werden der Duisburger Feuerwehr 6,27 Millionen Euro zugesprochen. Dabei handelt es sich um Corona-bedingte Zusatzleistungen. Die Feuerwehr soll so handlungsfähig bleiben.

Das Geld hat die Feuerwehr nicht, weshalb ein Dringlichkeitsbeschluss notwendig ist, den der Rat in seiner nächsten Sitzung am 15. September genehmigen muss. Die entsprechende Drucksache der Verwaltung lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: „Die überplanmäßigen Ausgaben werden bereits jetzt benötigt, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr nicht zu gefährden“, heißt es.

Allerdings wird ein Teil des Geldes auch wieder eingenommen. So hat die Feuerwehr Hand- und Flächendesinfektionsmittel in der Feuerwache am Rheindeich in Homberg wie berichtet selbst produziert und auch in größerem Stil deutschlandweit verkauft. Die Feuerwehr hat auch selbst Schutzkittel bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rumeln produziert. Als nächstes werden nun Rechnungen für abgegebene Schutzmaterialien verschickt. Hierfür werden 2020 immerhin rund 1,3 Millionen Euro an Erträgen erwartet.