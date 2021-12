Nach sieben Wochen : Der diskussionsträchtige Duisburger 2G-Weihnachtsmarkt endet

Duisburg Sieben Wochen lang ging es in der Duisburger Innenstadt um Glühwein und 2G-Nachweise, um Adventsstimmung trotz Maskenpflicht. Das vorläufige Fazit fällt dabei durchaus gemischt aus.

Er war einer der Ersten und ist einer der Letzten. Am Donnerstag war es nach genau sieben Wochen so weit: Der letzte Öffnungstag des Duisburger Weihnachtsmarktes für dieses Jahr stand an. Damit endet kurz vor dem Jahreswechsel eine Großveranstaltung, die nicht zuletzt wegen der Corona-Lage inner- und außerhalb Duisburgs für einige Diskussionen gesorgt hatte.