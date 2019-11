Weihnachtliche Stimmung in Rumeln : Gelungenes Lichterfest an der Dorfstraße

Die verantwortlichen Werbetreibenden bereiteten am Nachmittag alles vor, am Abend wurde es dann voller. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rumeln Bereits zum 11. Mal fand an der unteren Dorfstraße in Rumeln wieder das Lichterfest statt. Die Stimmung bei Werbetreibenden und Besuchern war gut. Noch gibt es keinen neuen Mieter für die frühere Netto-Filiale.

Rumeln ist irgendwie immer noch ein Dorf. Gerade bei Veranstaltungen wie dem Lichterfest, das am Donnerstag bereits zum 11. Mal stattfand, wird das deutlich. „Es war uns von Anfang an ein Anliegen, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Werbetreibenden zu stärken und ihre Verbundenheit mit dem Ortsteil zu zeigen. Auch die Bewohner Rumelns sollten wissen, dass sie viele Dinge auch vor Ort besorgen können und dafür nicht unbedingt weit weg fahren müssen“, erklärte Beate Klatt.

Sie und ihr Reisebüro gehören zu den Organisatoren, die meist an der unteren Dorfstraße angesiedelt sind wie die Kranich-Apotheke, die Fahrschule Bleifuß, die Volksbank Niederrhein, Optik Peerebooms, der Schreibwarenladen „GlüXbox“, die Thai Massage, Copenhagen Coffee Lab oder Stahlkind Fashion. Aber auch Firmen und Institutionen, die nicht unmittelbar an der unteren Dorfstraße angesiedelt sind, unterstützen das Fest. Dazu gehören die Dorfküche am Markt, Naturbau Niederrhein, Fisch Müller-Mehrholz, die freie Musikschule oder Trinkgut Kolo.

Info Weihnachtsmarkt und Heimatabend Weihnachtsmarkt Vom 6. bis 8. Dezember gibt es den Weihnachtsmarkt des Runden Tisches an der evangelischen Kirche. Heimatabend Der nächste Heimatabend mit Heinz Billen ist am 11. Dezember im Kulturtreff.

Neben allerlei Deftigem und Süßem aus heimischer Produktion stand angesichts des Wetters der Glühwein besonders hoch im Kurs. Dabei gab es auch einige heimische Produkte zu kaufen, so zum Beispiel Rumelner Honig, Likör oder den neuen Kalender Rumeln-Kaldenhausen für 2020. Am Abend machte das Lichterfest seinem Namen dann alle Ehre. Auch vom eher unfreundlichen Wetter ließen es sich viele Rumelner nicht nehmen, bei einer Tasse Glühwein zu plaudern.

Einziges Manko an der unteren Dorfstraße ist das nach wie vor leer stehende Ladenlokal, in dem früher eine Filiale des Discounters Netto angesiedelt war. Angesichts des Angebots um die Ecke an der Rathausallee ist ein weiterer Discounter für Rumeln nicht unbedingt notwendig – eine Nutzung des Lokals fänden aber die Werbetreibenden wie auch die Anwohner sinnvoll. „Es gibt Gespräche, aber noch ist nicht klar, ob jemand dort in nächster Zeit ein Geschäft eröffnet“, berichtete Beate Klatt.

Bereits 2004 hatte Heinz Schäfer die Idee, mit seinen großen beleuchteten Sternen in Rumeln-Kaldenhausen für ein neues, weihnachtliches Ambiente zu sorgen. Eine ganze Reihe seiner Sterne verschönern in diesem Jahr den Ortsteil.