Großveranstaltung in Duisburg : Ironman – ab Mitternacht wird abgeschleppt

Duisburg Wegen der Großveranstaltung gibt es am Sonntag viele Einschränkungen auf den Duisburger Straßen: Straßen sind vorübergehend gesperrt, Autos im Halteverbot werden abgeschleppt, Busse fahren Umleitungen oder Haltestellen entfallen.

Wenn am Sonntagmorgen, 28. August, rund 3000 Triathletinnen und Triathleten aus 41 Nationen beim zweiten Ironman in Duisburg an den Start gehen, dann liegen 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Laufen vor ihnen. Während des Wettkampfes lassen sich Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer entlang der Strecken leider nicht verhindern. Das teilte die Stadt am Montag mit. Bereits vor dem Ereignis kämen Halteverbote in den betroffenen Bereichen zum Tragen.

Die Radstrecke führt die Ausdauersportlerinnen und -sportler vom Sportpark aus zunächst über die Brücke der Solidarität. Anschließend am Rhein entlang in Richtung Moers. Nach einem Richtungswechsel kurz vor Moers führt der Streckenverlauf die Radfahrenden zurück zum Sportpark, die die 45 Kilometer lange Etappe dann erneut antreten. Weil zwei Runden absolviert werden müssen, wird auf der Strecke viel Verkehr herrschen. Personen, die die Radstrecke beispielsweise zu Fuß oder mit einem Fahrzeug queren möchten, könnten das nur an wenigen festgelegten Orten tun. An den Querungsstellen werde ein sicheres Kreuzen der Radstrecke durch Personal des Veranstalters ermöglicht. Die Streckensperrungen werden an besagtem Sonntag aus Sicherheitsgründen zwischen 6.30 Uhr bis voraussichtlich 15.15 Uhr aktiviert sein.Die Stadt bitte alle, die in dieser Zeit am Sonntag ein Fahrzeug nutzen möchten, vorab einen entsprechenden Parkplatz so zu wählen, dass eine Querung der Sportstrecke nicht nötig wird. Die Karte mit Darstellung der Querungsmöglichkeiten sowie weiteren Informationen zu den verkehrlichen Auswirkungen der Veranstaltung sind im Internet auf www.duisburg.de/ironman einsehbar.