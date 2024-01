70.000 Haushalte in Duisburg Wegen Kälte – Stadtwerke fahren Fernwärmeproduktion hoch

Aktuell benötigten die Fernwärme-Kundinnen und Kunden knapp 220 Megawatt (MW) thermische Leistung in der Spitze in den Morgenstunden, so die Stadtwerke. „An den Tagen mit maximalen Minustemperaturen von bis zu minus acht Grad waren es auch zwischenzeitlich bis zu 245 MW thermischer Leistung“, sagt Schlusemann. Zum Vergleich: in den Sommermonaten reichen bei hohen Außentemperaturen auch schon einmal 20 MW aus. In diesen Tagen ist der Fernwärmebedarf der Duisburger Kunden demzufolge mitunter zwölf Mal so hoch wie im Sommer.