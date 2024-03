Jazzkonzert in Duisburg Caris Hermes und ihre „rhythmische Beweglichkeit“

Duisburg · WDR Big Band begeisterte das Duisburger Publikum im ausverkauften Theater am Marientor, und das lag nicht zuletzt an Caris Hermes: Die junge Bassistin erhielt den WDR-Jazzpreis. So lief der Abend im TaM.

18.03.2024 , 09:58 Uhr

Caris Hermes erhielt den WDR-Jazzpreis. Foto: WDR Westdeutscher Rundfunk/Lutz Voigtlaender

Von Thomas Becker