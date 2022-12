Wasserstoffpipeline von Dorsten nach Hamborn „Wir werden keine Häuser abreißen“

Bei der Umstellung auf eine klimaneutrale Stahlproduktion sind drei Dinge klar: die Transformation muss so schnell wie möglich erfolgen, allein Thyssenkrupp benötigt dafür riesige Mengen an grün erzeugtem Wasserstoff – und der kann nicht allein am Standort in Walsum erfolgen. Dafür ist der Bedarf viel zu groß.