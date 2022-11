Transformation in der Stahlindustrie : Vertrauen in die Kohle der Zukunft

Duisburg Auftakt für die Wasserstoffkonferenz „NRW Hy Summit“ bei Thyssenkrupp. Welche ehrgeizigen Ziele der Konzern sich bei der Transformation hin zu einer grünen Stahlproduktion nun gesetzt hat.

Dass an dieser Grundidee kein Weg vorbei geht, erklärten auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, Oberbürgermeister Sören Link und Duisburgs Wirtschaftsförderer Rasmus C. Beck. Zurzeit, so Osburg, emittiert der Stahlstandort in Duisburg jährlich rund 20 Millionen Tonnen CO 2 – das entspricht rund 2,5 Prozent der gesamtdeutschen CO 2 -Emissionen. Die erste Direktreduktionsanlage, so Osburg, soll 2,5 Millionen Tonnen Eisen produzieren.