Protest bei Thyssenkrupp „Wir machen gute Arbeit, schon mehr als ein Jahrhundert lang“

„Im Moment sieht es nicht so rosig aus. Es weiß ja keiner was passiert,“ sagt Kehnen. Wie viele andere an diesem Tag, ist aber auch er einem Investoreneinstieg nicht abgeneigt. „Dass was passieren muss, das wissen wir alle, aber das Wie ist entscheidend. Die müssen sich jetzt alle mal an einen Tisch setzen und schauen wie das weitergeht. Zum Beispiel, dass ältere Kollegen einen sozialverträglichen Ausstieg haben können und jüngere ihre Stellen behalten.“