Bundestagswahl in Duisburg : Was Sie über die Briefwahl wissen müssen

Am Montag wurden die Wahlbenachrichtigungen vom städtischen Druckzentrum ins Briefzentrum geliefert. Foto: Alexander Triesch

Service Duisburg Ab Dienstag liefert die Post in Duisburg rund 319.000 Wahlbenachrichtigungen aus. Die Stadt hat sich unterdessen wegen der Corona-Krise auf die höchste Briefwahlquote aller Zeiten eingestellt. Wir beantworten kurz vor der Bundestagswahl die wichtigsten Fragen.

Die Deutsche Post steht vier Wochen vor der Bundestagswahl vor einer logistischen Großaufgabe. Wegen der Corona-Pandemie rechnet der Konzern mit einer Rekordanzahl von Briefwählern. „Wir sind auf eine Quote von 50 Prozent vorbereitet“, sagt Postsprecherin Britta Töllner. Zum Vergleich: Bei der Wahl 2017 lag der Anteil bei rund 28 Prozent.

Allein in Duisburg könnten mehr als 100.000 Menschen per Brief abstimmen. Am Montag hat die Post damit begonnen, die Wahlbenachrichtigungen zu verschicken. Morgens wurden sie in 740 Briefbehältern vom Druckzentrum der Stadt Duisburg angeliefert. Insgesamt sechseinhalb Tonnen schwer sind die Briefe. Bis spätestens Mittwoch soll jeder der 319.000 Wahlberechtigten in Duisburg einen davon im Briefkasten stecken haben. Wir erklären, was jetzt wichtig ist.

Wie beantrage ich Briefwahl?

Grundsätzlich kann jeder Wahlberechtigte seine Stimme auch per Brief abgeben. Dazu muss ein Antrag bei der Stadt gestellt werden, entweder schriftlich oder persönlich in einer der Briefwahlstellen in den Bezirksämtern beziehungsweise im Rathaus. Den Wahlschein kann man auch online beantragen über die Adresse briefwahl.duisburg.de.

Was mache ich, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung bekomme?

Die Deutsche Post versichert, es sei sehr unwahrscheinlich, dass Benachrichtigungen im Briefzentrum oder auf dem Weg zum Briefkasten verloren gehen. Sollte das doch passieren, ist das kein Problem: Die Benachrichtigung gilt nur als formelle Information. Gewählt werden darf auch ohne.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Die Briefwahlunterlagen werden nachdem der Antrag eingegangen ist, an die Wahlberechtigten verschickt. Parteien und Kandidaten werden wie auf dem Stimmzettel im Wahllokal auch angekreuzt. Zusätzlich muss eine „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ ausgefüllt und unterschrieben werden. Genauere Hinweise dazu finden sich in den Wahlunterlagen.

Bis wann muss ich die Unterlagen zurückschicken?

Stadt und Post empfehlen die Unterlagen generell bis spätestens drei Tage vor der Wahl abzuschicken. Das wäre diesmal Donnerstag, der 23. September. Die Unterlagen können in den Briefkästen der Stadt (etwa am Rathaus) auch persönlich eingeworfen werden. Wichtig ist, dass sie am Wahlsonntag um 18 Uhr angekommen sind.

Muss ich für das Porto selbst zahlen?

Nein, die Rückumschläge sind bereits frankiert. Nur wer den Brief aus dem Ausland verschickt, muss Portogebühren bezahlen.

Wie sind Stadt und Post vorbereitet?