Hitze in Duisburg Was die „kühlen Orte“ wirklich bringen

Bisher kommt die Hitze bei den Duisburgern noch gut an und wird genossen. Kinder spielen an den in der Stadt verteilten Wasserspielen, besonders beliebt das Wasserspiel am König-Heinrich-Platz. Alle jüngeren Menschen halten sich auch gerne direkt in der prallen Sonne, auf dem König-Heinrich-Platz, auf. Ihnen reiche zwischendurch eine Kugel Eis als Abkühlung. Alle Bänke im Schatten, vor allem die am Innenhafen und auf der Königstraße, sind derzeit sehr beliebt und immer schnell besetzt. Ältere Menschen brauchen zwischendurch eher eine Pause von der Sonne und ruhen sich dann gerne auf einer Bank unter den Bäumen auf der Königstraße aus.