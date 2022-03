Alga-Gelände : Was aus dem alten Kabelwerk in Wanheimerort werden soll

Die lichtdurchfluteten Hallen des einstigen Kabelwerks sollen neu genutzt, aber nicht notwendiger Weise abgerissen werden. Foto: Mike Michel

Duisburg Lofts, Wohnungen mit Rheinblick, Kultureinrichtungen, Gastronomie, Kleingewerbe – der Münchener Immobilienentwickler ZAR Real Estate hat sich viel vorgenommen. Was er in Duisburg plant und wie viel er investieren will.