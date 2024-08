Hinterlassenschaften des Bergbaus in Duisburg Warum die Pumpen ewig laufen

Das allererste Pumpwerk ging vor 110 Jahren, im Jahr 1914, in Duisburg-Beeck an der Alten Emscher an den Start. Heute ist das Werk an der Hoffsche Straße unweit der A42 immer noch in Betrieb. Sein beeindruckendes Dach hat einen Durchmesser von 41 Metern und war seinerzeit das zweitgrößte freischwebende Kuppeldach. Als Vorbild diente das Pantheon in Rom. Seit 1999 steht es unter Denkmalschutz.