Regionalplan in der Diskussion : Warum der Mündelheimer Kies im Boden bleibt

Der Rheinbogen bei Mündelheim. Hier werden große Kiesvorkommen vermutet, die aber nun wohl aller Voraussicht nach im Boden bleiben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der von vielen befürchtete, aber von der Industrie gewünschte Kiesabbau ist offenbar in weite Ferne gerückt. Warum das so ist und was die Duisburger CDU dazu sagt.