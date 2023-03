Warnstreik in Duisburg Erzieherinnen und Sozialarbeiter legen am Mittwoch die Arbeit nieder

Duisburg · Mit flächendeckenden Warnstreiks in städtischen Kitas und sozialen Einrichtungen geht die Welle der Arbeitsniederlegungen am Mittwoch weiter – auch in Duisburg. Gerade Erzieherinnen bemängeln die fehlende Anerkennung ihrer Arbeit – nicht nur in finanzieller Hinsicht. Was am Mittwoch geplant ist.

06.03.2023, 13:29 Uhr

2020 hatten Erzieherinnen bei einer Streikaktion eine Menschenkette am Innenhafen gebildet, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft am Internationalen Frauentag (Mittwoch, 8. März) die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu einem bundesweiten Branchenstreik- und Aktionstag auf. Dabei werde es auch in Duisburg zu flächendeckenden Warnstreiks in kommunalen Einrichtungen und Dienststellen des Sozial- und Erziehungsdienst kommen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. „Der internationale Frauentag steht seit über 100 Jahren für Gleichberechtigung und gerechte Bezahlung von Frauen. Gerade in der Sozialen Arbeit, in der nach wie vor überwiegende Frauen arbeiten, zeigt sich bis heute, dass die Auseinandersetzung um eine faire Bezahlung von Frauen weiter andauert“, so Dagmar Acosta-Navarro, Verdi-Gewerkschaftssekretärin für den Sozial-und Erziehungsdienst. Bisher war es meist so gewesen, dass die Eltern der bestreikten Kitas zuvor in Kenntnis gesetzt wurden, um am Streiktag alternative Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder finden zu können. Die Soziale Arbeit sei zu 83 Prozent eine Branche, in der überwiegende Frauen tätig sind, bei den Erzieherinnen in den Kitas beträgt der Anteil sogar 94 Prozent. Ob in Teilzeit oder als befristet Beschäftigte, spürten Frauen dort die Folgen der aktuellen Krisen am deutlichsten. Für die soziale Arbeit allgemein gelte: „Armut, Isolation, Streit und Gewalt, aber auch gesellschaftliche Spaltungen führen zu einem Anstieg der Arbeitsbelastung im sozialen Bereich. Unzureichende Personalschlüssel und aufgrund von Fachkräftemangel unbesetzte Stellen spitzen die Arbeitssituation zu“, so Markus Renner, Verdi-Sekretär für den kommunalen Bereich. 19 Bilder So lief der Streik in NRW am 28. Februar 2023 19 Bilder Foto: dpa/Thomas Banneyer Zudem mangele es an finanzieller Anerkennung für die Arbeit in den sozialen Berufen. Ergebnis sei „ein sich weiter zuspitzender Fachkräftemangel“. Alleine im Bereich der Kindertagesstätten fehlten bundesweit rund 170.000 Fachkräfte „Die Arbeitgeber haben die Chance vertan, mit uns gemeinsam einen Weg zu besseren Bedingungen in den Kindertagesstätten einzuschlagen“, kritisierte Dagmar Acosta-Navarro. „Die Arbeit in den Kitas ist besser zu bezahlen, damit sie attraktiver wird. Sonst laufen uns die Beschäftigten weg.“ „Das Angebot der Arbeitgeber vom 23. Februar ist ein Affront an die Beschäftigten in der Sozialen Arbeit, die regelmäßig trotz und wegen hoher Krankenstände, Fachkräftemangel oder personeller Unterbesetzung, an die Grenze ihrer persönlichen Belastung gehen“, meint Markus Renner. „Streiks bleiben so unvermeidlich“, so sein Fazit. Verdi kündigt nächste Streikwelle an Arbeitsniederlegungen in Solingen Verdi kündigt nächste Streikwelle an Schon in der vergangenen Woche hatten Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Duisburg sich am Warnstreik beteiligt. Busse und Bahnen fuhren gleich an zwei Tagen nicht. Auch Beschäftigte der Verwaltung, der Wirtschaftsbetriebe, der Sparkasse und Erzieherinnen hatten die Arbeit niedergelegt. Im Kern fordert die Gewerkschaft 10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, die Arbeitgeber liegen mit ihrem Angebot von fünf Prozent bei einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren weit darunter. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ist erst am 27. und 28. März.

(RP)