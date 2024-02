Warnstreik in Duisburg beim ÖPNV Fahrer von Bussen und Bahnen demonstrieren vor dem Rathaus

Bevor die Manteltarifverhandlungen für die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband am Freitag in Bochum in die zweite Runde gehen, erhöht die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft in NRW den Druck auf die Arbeitgeber. Heute waren landesweit erneut Beschäftigte zahlreicher Nahverkehrsunternehmen ganztägig zum Streik aufgerufen, darunter auch die Beschäftigten der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG). Der Druck müsse auch deshalb erhöht werden, weil die Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde alle Forderungen der Gewerkschaft vom Tisch gewischt und selbst eine Reihe von Gegenforderungen eingebracht habe, heißt es von Gewerkschaftsseite.