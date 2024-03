ÖPNV in Duisburg Ausfälle bei Bussen und Bahnen wegen Warnstreiks und Bauarbeiten

Im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen ist auch die Belegschaft der DVG zum ganztägigen Streik aufgerufen worden, sodass keine Busse und Bahnen fahren werden. Ausnahme sind die sechs Nachtexpresslinien (NE) der DVG. Diese werden nicht nur in der Nacht, sondern ganztägig fahren. Damit will die DVG den Fahrgästen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, die Möglichkeit bieten, trotz des Streiks von A nach B zu kommen. Auch das Kundencenter der DVG am Duisburger Hauptbahnhof bleibt an beiden Tagen geschlossen.