Warnstreik im öffentlichen Dienst Kitas zu, keine Müllabfuhr, Busse und Bahnen fahren nicht

In drei Demonstrationszügen sind die Beschäftigten von DVG, der Verwaltung, den Wirtschaftsbetrieben, Kitas und der Sparkasse zum Burgplatz gezogen. Dort gibt es am Vormittag eine Protestkundgebung. Zuvor hatten sie sich am Recyclinghof in Hochfeld, am DVG-Betriebshof am Unkelstein und vor dem Hauptbahnhof versammelt. Auch Beschäftigte aus Kleve, Wesel, Dinslaken und Voerde sollten sich den Protesten in Duisburg anschließen.