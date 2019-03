War-Requiem in der Salvatorkirche: Frieden als musikalische Utopie

Duisburg Zu den Akzenten erklang das monumentale „War Requiem“ von Benjamin Britten in der Duisburger Salvatorkirche.

Die Solopartien schrieb Britten für die russische Sopranistin Galina Wischnewskaja (die freilich von den sowjetischen Behörden keine Ausreisegenehmigung erhielt und durch die Britin Heather Harper ersetzt werden musste), den englischen Tenor Peter Pears und den deutschen Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Den Haupttteil der Vertonung bildet die lateinische Totenmesse, ausgeführt vom großen Chor, dem großen Orchester und dem Solosopran, dazu einem Kinderchor auf der Orgelempore. Die „Missa pro defunctis“ wird aber immer wieder hinterfragt durch Antikriegsgedichte von Wilfred Owen (1893-1918), der noch eine Woche vor Ende des Ersten Weltkriegs im Alter von nur 25 Jahren in Frankreich fiel, räumlich getrennt gesungen von Tenor und Bariton, unterstützt von einem zusätzlichen solistischen Kammerorchester. Ergreifend, wenn etwa die Requiem-Stelle „Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus“ (das heilige Licht, „das du einst dem Abraham versprochen hast und seinem Samen“) konfrontiert wird mit den – gleichfalls auf die Bibel-Geschichte von Abraham und Isaak anspielenden – Owen-Zeilen „But the old man (...) slew his son, – and half the seed of Europe, one by one“ („Doch der alte Mann (...) schlachtete seinen Sohn - und die Hälfte des Samens Europas, einen nach dem anderen“). Die beiden Ebenen werden immer mehr ineinander verwoben, bis sich im finalen „Libera me“ die ehemaligen Kriegsgegner im Jenseits wiedertreffen: „I am the enemy you killed, my friend“ („Ich bin der Feind, den du getötet hast, mein Freund“).