Feier in Duisburg-Wanheimerort : Polizei stoppt Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft

Feier in Duisburg-Wanheimerort

Eine Polizistin steht Ende Juni in Köln vor den Fahrzeugen eines türkischen Hochzeutskorsos. Der Konvoi war einer von dreien, den die Polizei dort an einem Wochenende gestoppt hat. Foto: dpa/Thomas Kraus

Duisburg Die Teilnehmer des Autokorsos sollen Schüsse abgegeben und Bengalos angezündet haben. Die Hochzeitsgesellschaft zeigte sich zunächst ahnungslos.

Anwohner in Wanheimerort verständigten am Freitag die Polizei, und meldeten, dass aus einem Hochzeitskorso auf der Kulturstraße Schüsse abgefeuert und Bengalfackeln angezündet wurden. Die Polizei stoppte den Korso auf der Wacholderstraße unterhalb der A59 und stellte die Gesellschaft zur Rede, berichten die Beamten am Montag. Die Hochzeitsgäste gaben sich demnach zunächst ahnungslos. Erst als die Beamten ankündigten, jede Person und jedes Fahrzeug zu durchsuchen, zeigten sich die Gäste kooperativ, berichtet die Polizei.