Jubiläum an Allerheiligen Waldfriedhof Duisburg feiert 100 Jahre

Zu Beginn werden am 1.November Teile des Friedhofs mit verschiedenen Farben beleuchtet. Diese sorgen für eine ganz besondere Stimmung, versprechen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Außerdem kann man an Führungen zu bedeutenden Grabstätten teilnehmen und anschließend in der Trauerhalle Kaffee und Kuchen genießen. Unter den Arkaden am Haupteingang ist eine Fotoausstellung zu finden, welche die Geschichte des Friedhofs abbildet.