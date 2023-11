Wagenknecht-Vertrauter Christian Leye aus Duisburg „Im klassischen Sinne sind wir natürlich links“

Interview | Duisburg · Der Duisburger Bundestagsabgeordnete Christian Leye arbeitete jahrelang im Büro von Sahra Wagenknecht. In ihrer neuen Partei soll der 42-Jährige zu ihrer rechten Hand werden. Was treibt ihn an? Ein Gespräch über Gerechtigkeit, das Verhältnis zur AfD – und den Zwist in der Linkspartei.

10.11.2023 , 14:56 Uhr

Christian Leye zählt zu einem der engsten Vertrauten von Sahra Wagenknecht. Foto: Norbert Prümen