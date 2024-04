Vorverkauf beginnt heute Einmal Hölle und zurück – Zirkus Flic Flac in Duisburg

Es ist soweit: Der Vorverkauf zum heißesten „Road Trip“ des Jahres geht am heutigen Mittwoch, 3. Apri,l an den Start. Wer dabei sein will, wenn wieder Motorräder quer durchs Zelt fliegen, Trialfahrer über Autos und Camper springen und Streetbiker ihre dicken Maschinen auf engstem Raum beherrschen, kann sich jetzt schon Tickets sichern. Auch wenn die Shows erst in einigen Monaten starten.