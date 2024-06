Hauptbahnhof in Duisburg wird modernisiert „Das wird der schönste Bahnhof Deutschlands“

Rund 600 Kilo schwer sind die Buchstaben der Aufschrift „Duisburg Hauptbahnhof“, die Arbeiter jetzt an der wellenförmig geschwungenen Glasfassade angebracht haben. Und mit der transparenten, großflächigen Fassade zusammen sieht das Entrée nun tatsächlich so aus, wie es einem Drehkreuz der Bahn in einer Großstadt angemessen ist. In der Gleishalle gilt dies indes erst für einen kleinen Teil. Der östliche Bahnsteig mit den Gleisen 12 und 13 ist fertig. Von hier starten die Fernzüge in Richtung Norden. Und auch der Bahnsteig daneben mit den Gleisen 10 und 11 ist fast fertig. In einigen Wochen soll dann bereits der nächste Bahnsteig in Angriff genommen werden.