Erinnerung an Bistumszeitung : Erinnerung ans Ruhrwort

Duisburg/ Bistum Essen Nah an den Gläubigen sein, auf Tuchfühlung gehen mit der Zeit und ihren Problemen – mit diesem Ziel erschien vor 60 Jahren die mittlerweile legendäre Kirchenzeitung des Bistums Essen.

In den Anfangsjahren kristallisierten sich Faktoren heraus – oft unbemerkt –, die in der Folgezeit zu einer steten Herausforderung für die Essener Kirchenzeitung werden sollten. Schon zur Zeit des ersten Ruhrworts erreichten deutsche Kirchenzeitungen kaum Leser unter 40 Jahren. Mit der Zeit stieg also auch das Alter der Stamm-Leser. Parallel dazu lockerte sich die Bindung der Menschen an die Kirche, was auch die katholische Presse in sinkenden Abonnenten- und Verkaufszahlen erfahren musste – so auch das RuhrWort. Wurden zu Beginn der 1960er Jahre über 120.000 Exemplare verkauft, waren es 50 Jahre später etwa 13.000.