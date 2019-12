Duisburger Geschichte und Geschichten : Die mächtigste Frau des Westens

Vermutlich handelt es sich bei diesem Bild (Maria als Herrscherin) in der Kölner Pantaleon Kirche um ein Bildnis Theophanus. Foto: Harald Küst

Duisburg Theophanu regierte elf Jahre als Mitkaiserin an der Seite Otto II. Vor rund 1000 Jahren besuchte sie Duisburg.

Ende des 10. Jahrhunderts herrschte in Duisburg rund um die Kaiserpfalz (heutiges Rathausgelände) geschäftiges Treiben und große Aufregung. Hoher königlicher Besuch kündigte sich an. Der fünfjährige Thronfolger und seine Mutter Theophanu machten Zwischenstation in Duisburg.

Damals reisten Könige und Kaiser mit Familie und Hofstaat durch das Reich von einer Pfalz zur anderen; es gab keine zentrale Hauptstadt. Nach dem Tod Otto II. im Jahr 983 hatte die aus Konstantinopel stammende Theophanu die Regentschaft für ihren noch unmündigen Sohn übernommen und genoss großes Ansehen. Theophanu war byzantinischen Luxus gewohnt, sie galt zudem als christlich erzogen, hochgebildet und einflussreich.

Es ist nicht überliefert, ob die junge Frau aus Byzanz beim erstmaligen Besuch der Duisburger Kaiserpfalz einen Kulturschock erlitt. Die Duisburger Kaiserpfalz vermittelte aufgrund ihrer Größe zwar einen imponierenden Eindruck, aber die karge Ausstattung der Kaiserpfalz und das bescheidene Umfeld konnten sich nicht im entferntesten mit dem Glanz der allseits bewunderten Metropole Konstantinopel messen. Die galt als Zentrum von Kunst und Kultur. Einen ersten Eindruck der byzantinischen Kunst vermittelt die Heiratsurkunde der Theophanu. Die Reproduktion der 144,5 Zentimeter langen Pergamenturkunde findet man zurzeit im Kultur- und Stadthistorischen Museum am Innenhafen.

Das Original, das in Wolfenbüttel aufbewahrt wird, fällt mit seinen großen kreisrunden Medaillons dem Betrachter direkt ins Auge. Auf Purpurgrund tritt die lesbare goldene Schrift hervor. Zwischen byzantinischen Ornamenten zeichnen sich Machtsymbole wie paarweise kämpfende Tiere wie Löwe und Stier oder Greif und Hirschkuh ab. „Eine prachtvolle Heiratsurkunde – sie soll es heutzutage als Seidenschal geben“, schwärmt eine Museumsbesucherin. Frau (man) will einfach mehr wissen über diese Theophanu. Wie kam es dazu, dass eine Griechin Mitkaiserin wurde?

Der Reihe nach: Otto I. nannte sich Kaiser des Heiligen römischen Reichs und betrieb in Italien eine Politik, die der oströmische Kaiser in Byzanz mit zunehmenden Misstrauen verfolgte. Johannes I. sah seinen Einflussbereich in Süditalien gefährdet. Beide Parteien scheuten den offenen Konflikt – Kaiser Otto I. strebte eine diplomatische Lösung an. Der Interessenausgleich sollte über die Heirat des Thronnachfolgers Otto II. mit der oströmischen Prinzessin Theophanu, einer Nichte des Monarchen Johannes I., erfolgen. Einige ottonische Berater, äußerten Bedenken im Hinblick auf die Standesgemäßheit der Braut. Doch Otto der Große entschied sich über alle Vorbehalte hinweg für die Hochzeit seines Sohnes. Ein kluger Schachzug. Denn Theophanu war immerhin die nächste weibliche Verwandte des oströmischen Monarchen im heiratsfähigen Alter, erfüllte strategisch die angestrebte friedliche Koexistenz zwischen den Reichen und brachte die umstrittene Gebiete in Süditalien als Mitgift in die Ehe ein.

Der Papst traute das künftige Kaiserpaar am 14. April 972 im Petersdom in Rom. Er krönte Theophanu zur „Consors Imperii“, zur Teilhaberin an der Macht. Die Braut war damals höchstens 12, der Bräutigam 17 Jahre. Die beiden pflichtverheirateten Teenager verstanden sich gut. Mit 18 Jahren brachte Theophanu in raschem Abstand drei Töchter und den ersehnten Thronfolger Otto III. zur Welt. Als sein Vater Otto II. im Jahr 983 in Italien verstarb, griff ein Verwandter, Heinrich der Zänker, nach der Krone. Mit Diplomatie und politischem Geschick gewann Theophanu die Unterstützung bei den Fürsten und Bischöfen im Reich. Die distanzierten sich zunehmend von Heinrich dem Zänker und Theophanu gelang es, die Krone für ihren Sohn und für sich selbst zu erhalten. Sie verschaffte dem westlichen Kaiserreich Stabilität im Inneren, es gab keine Kriege und sie konnte die Stellung ihres Sohnes festigen. Eine beeindruckende Frau.

In der St. Pantaleon geweihten Kirche in Köln wollte sie begraben werden, als sie mit nur 31 Jahren in Nijmwegen starb. Die Reliquien des heiligen Pantaleon hatte sie nach der Heirat aus ihrer Heimat mitgebracht.