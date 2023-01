Neue Paketboxen und Abfallsysteme Vonovia verspricht Fortschritte beim „Hüttenheim Carrée“

„Als nächster Schritt sind unter anderem Paketboxen in Wohnungsnähe geplant, um künftig eine flexiblere Paketzustellung für alle Mieterinnen und Mieter zu ermöglichen. Sie sind für das Frühjahr unter anderem in der Kolumbusstraße und in der Heinrich-Bierwes-Straße vorgesehen und bieten Unabhängigkeit von den Öffnungszeiten umliegender Postfilialen oder Paketshops“, heißt es in der Vonovia-Mitteilung.