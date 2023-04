Freizeittipps fürs Osterwochenende Streetfood Festival im Landschaftspark, Marina Markt im Innenhafen

Seit 2014 gibt es Street-Food-Festivals in über 25 Städten in Deutschland. In Duisburg findet es zwei Mal jährlich statt, die vergangene Auflage lockte Besucher im Oktober 2022 in Duisburgs bekannte Industriekulisse. Bereits zum 14 Mal gastiert das Festival bereits im Landschaftspark Duisburg. An den Festivaltagen sorgt ein Live-DJ für die musikalische Unterhaltung.