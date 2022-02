Duisburger Geschichten und Geschichte : Von Nahtstrümpfen und Laufmaschen

Strümpfe von Perlon-Erfinder Paul Schlack (unten rechts) kamen erst 1950 auf den Markt und waren beispielsweise bei Horten Duisburg sofort vergriffen. Foto: Jörg Bohn/Anja Kircher-Kannemann

Serie Duisburg Die chemische „Wunderfaser“ als „Seide für alle“: Neue Technologien und Werbung erlaubten die Massenproduktion. Die Duisburger Kaufhäuser boten modische Vielfalt.

Robin Hood oder Heinrich VIII. waren berühmte Strumpfhosenträger. Ursprünglich Männersache, wurde sie viel später eine Domäne der Damenmode. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie aus Seide hergestellt und sündhaft teuer. Lange blieben Damenstrümpfe mit Strapsen unter dem Rock meist keusch verborgen. Erst ab den 20er Jahren zeigte die Dame mehr Bein. Seidenstrümpfe waren immer noch ein Luxusgut. Die Chemiefaser Nylon revolutionierte die Strumpfherstellung. Am 16. Mai 1940, auch genannt „Nylon Day”, waren erstmals vier Millionen Paar Nylonstrümpfe in US-Kaufhäusern erhältlich. Innerhalb von zwei Tagen waren sie ausverkauft. In den USA hatte die Firma Dupont die Erfindung von Wallace Carothers patentieren lassen. Der deutsche Chemiker Paul Schlack entwickelte 1938 mit dem Perlon der IG Farben ebenfalls ein patentiertes Verfahren. Beide Firmen tauschten ihre Patente über die vollsynthetischen Kunstfasern aus und teilten sich die Absatzmärkte. Die Bezeichnung Nylon setzte sich durch. Die „Wunderfaser“, aus Kohle, Wasser, Luft war fest wie Stahl und dünn wie ein Spinnennetz. Die Umweltschäden synthetischer Fasern waren in den 40er Jahren noch kein Thema.

Der Wunsch der Duisburgerinnen nach Feinstrümpfen schlummerte während des Zweiten Weltkrieges weiter im Verborgenen. Die Chemiefaser wurde zum kriegswichtigen Material erklärt, um zum Beispiel Fallschirme, Hängematten, Seile und Zelte herzustellen. Als US-Soldaten nach dem Ende des Zweites Weltkriegs Duisburg besetzen, brachten sie u.a. Nylonstrümpfe mit. Das förderte die Fraternisierung deutscher Frauen mit den Siegern. Sehr zum Missfallen der Tugendwächter. Der Feinstrumpf wurde zum beliebten Tauschobjekt auf dem Schwarzmarkt am Marientor. Wer keine Nylons besaß, der täuschte sie mit „Farbstrumpf Coloral Sonnenbraun“ vor. Manche Frauen nahmen Kaffeesatz und malten sich mit Augenbrauenstift eine „Naht“ auf die Wade.

Strümpfe aus Perlon kamen erst 1950 auf den Markt und waren sofort vergriffen, obwohl der Preis bei 10 Deutsche Mark lag. Viel Geld. Im Nachkriegsdeutschland begann die Wiederaufnahme der Strumpfproduktion mit reimportierten Cottonmaschinen. Die verarbeiteten das Nylon so, dass die Strümpfe hinten zusammengenäht werden mussten. So entstand der Nahtstrumpf. Erst später verdrängten die weit günstigeren Rundstühle die alten Cottonmaschinen – der nahtlose Strumpf machte Karriere. Die Preise sanken und Feinstrümpfe wurden erschwinglich. Doch der Nylonstrumpf wies den Hang zur Laufmasche auf. Zum Glück gab es Strumpfautomaten, die für solche Notfälle eine Auswahl an Strümpfen in verschiedenen Farben und Größen bereithielten. Bei Horten und Karstadt und in Fachgeschäften konnte man damals Strümpfe zur Laufmaschenaufnahme abgeben. „Im Fachgeschäft Strumpfvirine an der Mercatorstraße übernahm eine Repassiererin die Reparatur der teuren Strümpfe. Mit einer sehr feinen Repassiernadel wurde die Laufmasche Schritt für Schritt zurückgehäkelt“, erinnert sich die Duisburgerin Felizitas Bossmann.

Ab Mitte der 60er schufen die Mini-Röcke einen neuen „Bein-zentrierten Modetrend“. Die Strumpfhose profitierte vom Minirock. Die Absatzzahlen stiegen. Der Rocksaum rutschte immer höher– halterlose Strümpfe oder gar Strapse galten als altmodisch und spießig. Die Strumphose war praxistauglicher. In der Werbung verschob sich allmählich das Geschlechterstereotyp zugunsten der jungen, selbstbewussten Frau. Die konnte nunmehr ohne Zustimmung des Gatten angesagte Modeaccessoires erwerben. Die Strumpfabteilungen der Kaufhäuser Merkur, Horten oder Karstadt verdrängten zunehmend die Fachgeschäfte. Es folgten unterschiedliche Strumpfhosentrends in den 80er und 90er: Gemusterte Exemplare, hautfarben bis farbenfroh, gern auch in Neongrünoder Pink, von durchsichtig bis blickdicht. Frauen schauen beim Kauf auf die Angabe Denier. Die Maßeinheit gibt an, wie viel Gramm ein neun Kilometer langer Faden wiegt. Ist die den-Zahl hoch (40), ist der Strumpf blickdicht und warm; ist sie niedrig (10), ist er nahezu durchsichtig. Mindestens ebenso wichtig ist das passende Styling. Es diente zuweilen der Abgrenzung und sollte zeigen, mit welcher Gruppe man sich identifizierte. So bevorzugten Punk-Mädchen zerrissene schwarze Netzstrumpfhosen mit Laufmaschen und steckten die Füße in Schnürstiefel. Andererseits erlebten selbst Nahtstrümpfe und Strapse à la Dita von Teese eine Wiederaufstehung und vermittelten einen Hauch von Verführung, Erotik und Verruchtheit. Mode ist eben auch eine Kunstform.