Badeunglück in Duisburg : Von im Rhein vermissten Mädchen fehlt weiter jede Spur

Badeunglück in Duisburg

Einsatzkräfte der Feuerwehr verstärkten am Donnerstag mittels Tauchern, Hubschraubern und Rettungsbooten, die Suche nach zwei vermissten Mädchen. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Duisburg Von zwei im Rhein bei Duisburg vermissten 13 und 14 Jahre alten Mädchen hat auch am Samstag jede Spur gefehlt. Auch an den Tagen nach dem Unglück haben etliche Badegäste im Rhein Abkühlung gesucht.

Die Jugendlichen Kostenpflichtiger Inhalt hatten am Mittwoch mit einer 17 Jahre alten Freundin im Rhein gebadet und waren plötzlich unter Wasser gezogen und abgetrieben worden. Die 17-Jährige wurde kurz darauf geborgen und starb. Die zwei anderen Mädchen blieben bislang verschwunden.

Eine großangelegte Suche nach ihnen mit Tauchern und Hubschraubern wurde am Donnerstag eingestellt. Die Wasserschutzpolizei patrouilliert aber weiter und sucht die Ufer ab, wie ein Sprecher am Samstag sagte. Dabei hätten die Einsatzkräfte ungeachtet des tragischen Badeunglücks auch an den Folgetagen weiterhin viele Schwimmer im Rhein beobachtet.