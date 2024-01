Integration in Duisburg Von Ghana in den Krieg, von dort in die Bürokratie

Akan Mensah sagt, in Deutschland, da ist schon alles langsam. Ziemlich langsam. An einem Dienstag im Januar fährt er mit einer Straßenbahn von seiner Wohnung in Duisburg in die Innenstadt. Zwei Verbindungen sind ausgefallen, der 27-Jährige wartete fast eine Stunde. Aber mit dem Warten in Deutschland kennt sich Mensah ja aus. Monatelang war unklar, ob er hier bleiben darf. Oder ob er zurück in seine Heimat muss.