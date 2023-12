Wie Bernhard Kreke von der „Hütte“ ins Reisebüro kam Der Mann, der Träume wahr macht

Mit 60 soll Schluss sein – das hat sich Bernhard Kreke immer vorgenommen. Und das setzt er nun in die Tat um: Sein Reisebüro an der Grabenstraße in Neudorf schließt zum Jahresende. Nach mehr als 20 Jahren. Nachdem er viele Urlaubs- und Reiseträume wahr gemacht und sich eine treue Stammkundschaft erarbeitet hat.